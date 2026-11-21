Две крылатые ракеты и реактивный беспилотник Российской Федерации, государства-агрессора, упали в пятницу на юго-востоке Польши. Это произошло во время российской воздушной атаки на Украину, сообщает The Guardian со ссылкой на польских чиновников.

Инциденты были зафиксированы в населённых пунктах Новый Липовец, Молодич и Рудник-над-Сяном. Они расположены примерно в 50–100 километрах от Новой Дембы, где в это время проходят совместные военные учения с участием военнослужащих из 11 стран коалиции желающих.

Реакция Польши и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент серьёзным нарушением польского воздушного пространства и опасным последствием продолжающейся войны России против Украины. Он заявил, что намерен прибыть в Польшу в эти выходные.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что не считает случайностью то, что инцидент произошёл в день проведения учений. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, назвал это преднамеренной провокацией со стороны России. По его словам, Марк Рютте согласился, что атака в ночь перед учениями не выглядит случайной.

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В Новой Дембе тренируются около 2 800 военнослужащих из десяти стран, а несколько тысяч польских военных обеспечивают логистику. Учебный полигон также посетили министры обороны Великобритании, Франции, Эстонии, Литвы и Польши.

Заявление Макрона и последствия удара по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал действия Москвы в Украине и Европе безответственной авантюрой, которая, по его оценке, лишь усилит единство и решимость европейцев поддерживать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар в пятницу был одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. По его словам, по меньшей мере восемь человек погибли, ещё почти 30 получили ранения. Он подчеркнул, что целями атаки были объекты гражданской инфраструктуры в различных городах и регионах Украины.

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