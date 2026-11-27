Kierowca Ferrari Charles Leclerc podczas Grand Prix Kataru oświadczył, że dotykają go wątpliwości dotyczące jego zaangażowania w włoski zespół po kosztownych kolizjach z partnerem zespołowym Lewisem Hamiltonem. Zaprzeczył również sugestiom, że jego nowy kontrakt zawiera klauzulę o statusie numeru jeden w Ferrari, informuje Cyprus Mail.

Leclerc podkreślił, że ściga się dla Ferrari od 2019 roku i zrobi wszystko, co możliwe, aby przywrócić zespół na szczyt. Jak powiedział, nieprzyjemnie jest, gdy kwestionuje się jego uczciwość wobec zespołu oraz miłość do niego.

Kolizje między partnerami zespołowymi

Monakijczyk zaznaczył, że Ferrari musi znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec kolejnym kolizjom między swoimi kierowcami. Jak powiedział, ostatnio doszło do zbyt wielu incydentów, w tym w Las Vegas, Monzy i Meksyku.

Leclerc powiedział, że obaj kierowcy chcą ukończyć wyścig przed sobą nawzajem, jednak zespół nie może pozwolić sobie na kontakt między partnerami zespołowymi. Wziął na siebie odpowiedzialność za incydent w Las Vegas i zaznaczył, że należy rozładować napięcie wokół sytuacji.

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Jednocześnie Leclerc nie ujawnił możliwych ustaleń dotyczących zachowania na torze, wyjaśniając, że nie może przekazywać takich szczegółów.

Stanowisko Hamiltona

Lewis Hamilton również nie chciał powiedzieć, jak Ferrari będzie działać w ostatnich dwóch wyścigach sezonu. Poinformował o wewnętrznych rozmowach w zespole, nazwał je pozytywnymi i dodał, że rozmawiał z Leclerkiem.

Szef Ferrari Fred Vasseur po ostatniej kolizji partnerów zespołowych w Las Vegas nazwał ją niedopuszczalną. Ferrari zajmuje drugie miejsce za Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów na dwa etapy przed końcem sezonu. Włoski zespół nie zdobył tytułu mistrzowskiego od 2008 roku.

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