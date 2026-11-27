Пилот Ferrari Шарль Леклер во время Гран-при Катара заявил, что его задевают сомнения в его преданности итальянской команде после дорогостоящих столкновений с напарником Льюисом Хэмилтоном. Он также опроверг предположения о том, что его новый контракт содержит пункт о статусе первого номера Ferrari, сообщает Cyprus Mail.

Леклер подчеркнул, что выступает за Ferrari с 2019 года и сделает все возможное, чтобы вернуть команду на вершину. По его словам, ему неприятно, когда ставят под сомнение его порядочность по отношению к команде и любовь к ней.

Столкновения между напарниками

Монегаск отметил, что Ferrari должна найти решение, чтобы предотвратить новые столкновения между своими гонщиками. По его словам, в последнее время инцидентов стало слишком много, в частности в Лас-Вегасе, Монце и Мехико.

Леклер сказал, что оба гонщика стремятся финишировать впереди друг друга, однако команда не может позволить себе контакты между напарниками. Он взял на себя ответственность за эпизод в Лас-Вегасе и отметил, что напряжение вокруг ситуации необходимо снять.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время Леклер не раскрыл возможные договоренности относительно поведения на трассе, объяснив, что не может сообщать такие детали.

Позиция Хэмилтона

Льюис Хэмилтон также не стал рассказывать, как Ferrari будет действовать в последних двух гонках сезона. Он сообщил о внутренних обсуждениях в команде, назвал их позитивными и добавил, что поговорил с Леклером.

Руководитель Ferrari Фред Вассер после последнего столкновения напарников в Лас-Вегасе назвал его неприемлемым. Ferrari занимает второе место после Mercedes в Кубке конструкторов за два этапа до завершения сезона. Итальянская команда не завоевывала чемпионский титул с 2008 года.

Читай нас в