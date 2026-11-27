Пілот Ferrari Шарль Леклер під час Гран-прі Катару заявив, що його зачіпають сумніви у відданості італійській команді після коштовних зіткнень із напарником Льюїсом Гамільтоном. Він також заперечив припущення, що його новий контракт містить пункт про статус першого номера Ferrari, повідомляє Cyprus Mail.

Леклер наголосив, що виступає за Ferrari з 2019 року та зробить усе можливе, аби повернути команду на вершину. За його словами, йому неприємно, коли ставлять під сумнів його порядність стосовно команди та любов до неї.

Зіткнення між напарниками

Монегаск зазначив, що Ferrari має знайти рішення, щоб запобігти новим зіткненням між її гонщиками. За його словами, останнім часом інцидентів стало забагато, зокрема в Лас-Вегасі, Монці та Мехіко.

Леклер сказав, що обидва гонщики прагнуть фінішувати попереду один одного, однак команда не може дозволити собі контакти між напарниками. Він узяв на себе відповідальність за епізод у Лас-Вегасі та зазначив, що напругу навколо ситуації потрібно зняти.

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Водночас Леклер не розкрив можливих домовленостей щодо поведінки на трасі, пояснивши, що не може повідомляти такі деталі.

Позиція Гамільтона

Льюїс Гамільтон також не став розповідати, як Ferrari діятиме в останніх двох гонках сезону. Він повідомив про внутрішні обговорення в команді, назвав їх позитивними та додав, що поговорив із Леклером.

Керівник Ferrari Фред Вассер після останнього зіткнення напарників у Лас-Вегасі назвав його неприйнятним. Ferrari посідає друге місце після Mercedes у Кубку конструкторів за два етапи до завершення сезону. Італійська команда не здобувала чемпіонського титулу з 2008 року.

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