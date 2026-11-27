法拉利车手夏尔·勒克莱尔在卡塔尔大奖赛期间表示，在与队友刘易斯·汉密尔顿发生代价高昂的碰撞后，外界对他忠于这支意大利车队的质疑令他感到受伤。他还否认了有关其新合同包含法拉利一号车手地位条款的说法，《塞浦路斯邮报》报道。

勒克莱尔强调，他自2019年以来一直为法拉利效力，并将竭尽全力让车队重返巅峰。他表示，当人们质疑他对车队的正直态度以及他对车队的热爱时，他感到不愉快。

队友之间的碰撞

这位摩纳哥车手指出，法拉利必须找到解决方案，以防止其车手之间再次发生碰撞。他表示，近期发生的事故太多了，其中包括在拉斯维加斯、蒙扎和墨西哥发生的事故。

勒克莱尔表示，两名车手都希望比对方更早完赛，但车队无法承受队友之间发生接触。他为拉斯维加斯的事件承担了责任，并表示需要缓解围绕这一情况的紧张气氛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，勒克莱尔没有披露有关赛道行为的可能约定，解释称他不能透露这类细节。

汉密尔顿的立场

刘易斯·汉密尔顿同样没有说明法拉利将在赛季最后两场比赛中如何行动。他提到车队内部进行了讨论，称这些讨论是积极的，并补充说他与勒克莱尔谈过。

法拉利领队弗雷德·瓦塞尔在拉斯维加斯发生队友最近一次碰撞后称其不可接受。在赛季还剩两站的情况下，法拉利在车队积分榜上位列梅赛德斯之后的第二名。这支意大利车队自2008年以来未曾获得冠军头衔。

关注我们在