В Германии профсоюз IG Metall и работодатели достигли коллективного соглашения для работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности. Договорённость предусматривает два этапа постоянного повышения зарплат, а также единовременные выплаты работникам.

Поэтапное повышение

Как сообщает Anadolu Agency, зарплаты вырастут на 2% с 1 мая 2027 года и ещё на 2,3% с 1 апреля 2028 года. В марте 2027 года работники также получат единовременную выплату от 150 до 450 евро. Её размер будет зависеть от чистой рентабельности продаж компании.

Соответствующая выплата предусмотрена также для учащихся производственного обучения и студентов дуального образования. Соглашение заключили региональные подразделения IG Metall в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии в ходе четвёртого раунда переговоров.

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Рекомендация для других регионов

Исполнительный совет IG Metall рекомендовал региональным переговорным комитетам профсоюза утвердить эту договорённость по всей стране. Председатель IG Metall Кристиане Беннер поблагодарила работников, участвовавших в предупредительных забастовках, заявив, что они помогли достичь результата за столом переговоров.

По её словам, соглашение создаёт возможности для будущих инвестиций и даёт работникам большую финансовую защищённость. Беннер также подчеркнула, что 35-часовая рабочая неделя сохраняется.

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