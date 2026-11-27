Высший земельный суд Инсбрука в Австрии увеличил общий срок лишения свободы австрийского инвестора Рене Бенко с 30 до 36 месяцев по делу о причинении ущерба кредиторам. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представительницу суда.

К действующему сроку добавили шесть месяцев

Земельный суд Инсбрука ранее назначил Бенко 15 месяцев условного лишения свободы и денежный штраф. Высший земельный суд назначил новое наказание в виде шести месяцев лишения свободы, которое добавили к уже окончательному приговору на 30 месяцев.

По этому делу, согласно выводам органов правосудия, Бенко скрыл от кредиторов дорогие часы и запонки в сейфе в доме родственников своей жены.

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Недавний приговор о дополнительных двух годах лишения свободы за тяжкое мошенничество еще не вступил в законную силу. Бенко отрицает все предъявленные ему обвинения и находится под стражей с января 2025 года.

Бенко создал многомиллиардную империю недвижимости и розничной торговли Signa. Рост процентных ставок и стоимости строительства, а также рискованные приобретения, в частности немецких сетей универмагов Karstadt и Kaufhof, привели Signa к неплатежеспособности. Против Бенко и других менеджеров Signa продолжаются расследования по нескольким другим делам.

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