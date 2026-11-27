Wyższy Sąd Krajowy w Innsbrucku w Austrii zwiększył łączny wymiar kary pozbawienia wolności austriackiego inwestora René Benko z 30 do 36 miesięcy w sprawie wyrządzenia szkody wierzycielom. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na rzeczniczkę sądu.

Do obowiązującej kary dodano sześć miesięcy

Sąd Krajowy w Innsbrucku wcześniej wymierzył Benko karę 15 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę. Wyższy Sąd Krajowy wymierzył nową karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą dodano do już prawomocnego wyroku 30 miesięcy.

W tej sprawie, według ustaleń organów wymiaru sprawiedliwości, Benko ukrył przed wierzycielami drogie zegarki i spinki do mankietów w sejfie w domu krewnych swojej żony.

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Inne postępowania

Niedawny wyrok dodatkowych dwóch lat pozbawienia wolności za ciężkie oszustwo nie stał się jeszcze prawomocny. Benko zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom i przebywa w areszcie od stycznia 2025 roku.

Benko stworzył wielomiliardowe imperium nieruchomościowe i handlowe Signa. Wzrost stóp procentowych i kosztów budowy, a także ryzykowne przejęcia, w tym niemieckich sieci domów towarowych Karstadt i Kaufhof, doprowadziły Signę do niewypłacalności. W kilku innych sprawach trwają dochodzenia przeciwko Benko i innym menedżerom Signy.

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