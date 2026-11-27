W Niemczech związek zawodowy IG Metall i pracodawcy osiągnęli układ zbiorowy dla pracowników przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. Porozumienie przewiduje dwa etapy stałych podwyżek płac, a także jednorazowe wypłaty dla pracowników.

Podwyżka etapami

Jak informuje Anadolu Agency, płace wzrosną o 2% od 1 maja 2027 roku, a następnie o kolejne 2,3% od 1 kwietnia 2028 roku. W marcu 2027 roku pracownicy otrzymają również jednorazową wypłatę w wysokości od 150 do 450 euro. Jej wysokość będzie zależeć od rentowności netto sprzedaży firmy.

Odpowiednią wypłatę przewidziano również dla uczniów szkolenia zawodowego i studentów kształcenia dualnego. Porozumienie zawarły regionalne oddziały IG Metall w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii Północnej-Westfalii podczas czwartej rundy negocjacji.

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Rekomendacja dla innych regionów

Zarząd wykonawczy IG Metall zalecił regionalnym komitetom negocjacyjnym związku przyjęcie tego porozumienia w całym kraju. Przewodnicząca IG Metall Christiane Benner podziękowała pracownikom, którzy uczestniczyli w strajkach ostrzegawczych, stwierdzając, że pomogli oni osiągnąć wynik przy stole negocjacyjnym.

Jej zdaniem porozumienie stwarza możliwości przyszłych inwestycji i zapewnia pracownikom większe bezpieczeństwo finansowe. Benner podkreśliła również, że 35-godzinny tydzień pracy zostaje utrzymany.

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