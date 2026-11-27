Volkswagen zaprezentował na salonie motoryzacyjnym w Essen w Niemczech specjalną wersję Golfa GTI 1976 z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Firma wyprodukuje 1976 takich samochodów — liczba ta nawiązuje do 1976 roku, gdy do sprzedaży trafił Golf GTI pierwszej generacji. Dostawy modelu do europejskich klientów zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku, podaje Motor1.

Manualna skrzynia tylko dla wersji specjalnej

Golf GTI 1976 będzie jedynym samochodem GTI w obecnej gamie z manualną przekładnią. Po aktualizacji Golfa GTI w 2024 roku Volkswagen oferował ten model wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem. Wersja jubileuszowa będzie produkowana wyłącznie z manualną skrzynią biegów.

Samochód ma moc 321 KM i moment obrotowy 380 Nm. Odpowiada to parametrom Golfa GTI Edition 50 i oznacza o 25 KM więcej niż w standardowym Golfie GTI Clubsport. We wnętrzu zamontowano dźwignię manualnej skrzyni biegów z gałką w kształcie piłki golfowej — detalem obecnym w oryginalnym Golfie GTI.

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Wykończenie i wyposażenie techniczne

Każdy egzemplarz otrzyma numerowaną tabliczkę z napisem ONE OF 1976. Wersję specjalną wyróżniają również czerwony pasek na przednim splitterze, oznaczenia GTI 1976, przyciemnione emblematy Volkswagena i tylne szyby boczne, a także 19-calowe koła Queenstown. Model będzie oferowany w trzech kolorach nadwozia: Pure White, Grenadilla Black Metallic i Tornado Red.

Wyposażenie standardowe obejmuje adaptacyjne sterowanie podwoziem DCC, elektronicznie sterowaną blokadę przedniego mechanizmu różnicowego, progresywny układ kierowniczy oraz tryb jazdy Special, dostrojony do toru Nürburgring-Nordschleife. Za dopłatą można zamówić pakiet GTI Performance Package z lżejszym układem wydechowym R z tytanowymi końcówkami, kutymi 19-calowymi kołami Warmenau oraz zmodyfikowanym zawieszeniem. Volkswagen nie ogłosił jeszcze ceny Golfa GTI 1976.

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