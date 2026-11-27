Volkswagen представил на мотор-шоу в Эссене, Германия, специальную версию Golf GTI 1976 с шестиступенчатой механической коробкой передач. Компания выпустит 1976 таких автомобилей — это число отсылает к 1976 году, когда в продажу поступил Golf GTI первого поколения. Поставки модели европейским покупателям запланированы на первый квартал 2027 года, сообщает Motor1.

Механическая коробка только для спецверсии

Golf GTI 1976 станет единственным автомобилем GTI в нынешней линейке с механической трансмиссией. После обновления Golf GTI в 2024 году Volkswagen предлагал модель только с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Юбилейную версию будут выпускать исключительно с механической коробкой передач.

Автомобиль имеет мощность 321 л. с. и крутящий момент 380 Нм. Это соответствует показателям Golf GTI Edition 50 и на 25 л. с. больше, чем у стандартного Golf GTI Clubsport. В салоне установлен рычаг механической коробки передач с рукояткой в форме мячика для гольфа — деталью, которая была в оригинальном Golf GTI.

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Отделка и техническое оснащение

Каждый экземпляр получит пронумерованную табличку с надписью ONE OF 1976. Спецверсию также отличают красная полоса на переднем сплиттере, обозначения GTI 1976, затемненные эмблемы Volkswagen и задние боковые окна, а также 19-дюймовые колеса Queenstown. Для модели предложат три цвета кузова: Pure White, Grenadilla Black Metallic и Tornado Red.

Стандартное оснащение предусматривает адаптивное управление шасси DCC, электронно управляемую блокировку переднего дифференциала, прогрессивное рулевое управление и режим движения Special, настроенный для трассы Нюрбургринг-Нордшляйфе. За доплату можно заказать пакет GTI Performance Package с более легкой выхлопной системой R с титановыми насадками, коваными 19-дюймовыми колесами Warmenau и доработанной подвеской. Стоимость Golf GTI 1976 Volkswagen пока не объявил.

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