大众在德国埃森车展上发布了配备六速手动变速箱的 Golf GTI 1976 特别版。该公司将生产1976辆此类汽车——这一数字指向1976年，当时第一代 Golf GTI 上市。该车型计划于2027年第一季度开始向欧洲买家交付，Motor1报道。

手动变速箱仅供特别版使用

Golf GTI 1976 将成为现有产品线中唯一配备手动变速箱的 GTI 车型。2024年 Golf GTI 更新后，大众仅提供搭载双离合自动变速箱的该车型。周年纪念版将仅配备手动变速箱生产。

该车的最大功率为321马力，峰值扭矩为380牛·米。这与 Golf GTI Edition 50 的数据一致，比标准版 Golf GTI Clubsport 高25马力。车内配备了手动变速箱换挡杆，其球形换挡头采用高尔夫球造型——这一细节曾出现在原版 Golf GTI 上。

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装饰与技术配置

每辆车都将获得一块带有“ONE OF 1976”字样的编号铭牌。特别版还采用前扰流板红色饰条、GTI 1976 标识、熏黑大众徽标和后侧窗，以及19英寸 Queenstown 轮毂。该车型将提供三种车身颜色：Pure White、Grenadilla Black Metallic 和 Tornado Red。

标准配置包括 DCC 自适应底盘控制、电子控制的前差速器锁、渐进式转向系统，以及针对纽博格林北环赛道调校的 Special 驾驶模式。用户可额外付费选装 GTI Performance Package，其中包括更轻的 R 排气系统及钛合金尾管、19英寸 Warmenau 锻造轮毂和经过改进的悬架。大众尚未公布 Golf GTI 1976 的价格。

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