W Niemczech stopa bezrobocia wśród osób ze znaczną niepełnosprawnością wyniosła w 2025 roku 12%, podczas gdy rok wcześniej było to 11,6%. Średnio w ciągu roku pracy szukało niemal 185 tys. takich osób — o ponad 5% więcej niż w 2024 roku, informuje Der Spiegel, powołując się na Inklusionsbarometer Arbeit.

Wskaźnik wzrósł do rekordowego poziomu

Autorzy barometru, przygotowywanego przez organizację Aktion Mensch i Handelsblatt Research Institute, zauważyli, że liczba osób ze znaczną niepełnosprawnością poszukujących pracy była najwyższa od początku publikowania badania w 2013 roku. Sytuacja nadal się pogorszyła: w październiku 2026 roku jako bezrobotne zarejestrowanych było niemal 193 tys. osób ze znaczną niepełnosprawnością, czyli około 4% więcej niż rok wcześniej.

W Aktion Mensch jako główną przyczynę wskazano słabą koniunkturę gospodarczą. Rzeczniczka organizacji Christina Marx określiła to jako kolejny krok wstecz dla równoprawnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w rynku pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Część pracodawców nie realizuje kwoty

Pracodawcy, którzy średnio mają co najmniej 20 miejsc pracy, są zobowiązani zatrudniać osoby ze znaczną niepełnosprawnością na 5% stanowisk. W 2024 roku wymóg ten dotyczył około 180 700 firm i instytucji. W pełni kwotę zrealizowało 39% z nich, a co najmniej częściowo — trzy czwarte. Jednocześnie mniej więcej co czwarta firma nie obsadziła ani jednego obowiązkowego stanowiska.

Średnia kwota zatrudnienia osób ze znaczną niepełnosprawnością w 2024 roku nieznacznie wzrosła — z 4,41% do 4,45%. Według Aktion Mensch zapewnili to głównie pracodawcy publiczni, u których wskaźnik wyniósł 6,1%. W sektorze prywatnym pozostał na poziomie 4,2%. Publikacja osobno zaznacza, że w ubiegłym roku pracodawcy złożyli niemal 26 tys. wniosków o zgodę na zwolnienie pracowników ze znaczną niepełnosprawnością — o ponad 15% więcej niż rok wcześniej.

Czytaj nas na