2025年，德国重度残障人士的失业率为12%，而一年前为11.6%。全年平均有近18.5万名此类人士在求职，比2024年多逾5%，《明镜周刊》报道称，数据援引自Inklusionsbarometer Arbeit。

该指标升至创纪录水平

该晴雨表由组织Aktion Mensch和Handelsblatt Research Institute编制，其作者指出，自该研究于2013年开始发布以来，求职的重度残障人士数量达到最高水平。情况进一步恶化：2026年10月，近19.3万名重度残障人士登记为失业人员，比一年前约增加4%。

Aktion Mensch将疲软的经济形势列为主要原因。该组织发言人克里斯蒂娜·马克斯称，这对残障人士平等参与劳动力市场而言又是一次倒退。

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部分雇主未完成配额

平均拥有至少20个工作岗位的雇主，有义务在5%的岗位上雇用重度残障人士。2024年，这项要求适用于约180,700家企业和机构。其中39%完全达到配额，四分之三至少部分达到配额。与此同时，约每四家公司中就有一家未填补任何必须设置的岗位。

2024年，重度残障人士的平均就业配额小幅从4.41%升至4.45%。根据Aktion Mensch的数据，这主要由公共部门雇主实现，其比例为6.1%。私营部门的比例维持在4.2%。该刊还指出，去年雇主提交了近2.6万份申请，要求获准解雇重度残障员工，比一年前增加逾15%。

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