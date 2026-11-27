在美国，唐纳德·特朗普总统的政府据称要求英特尔向政府转让该公司10%的股份，并将此与获得数十亿美元已承诺的政府支持挂钩。Ars Technica报道称，这一消息来自在针对英特尔董事会的股东诉讼中披露的文件。

根据诉讼中的说法，2025年8月，美国商务部律师戴维·夏皮罗在与英特尔首席财务官交谈时表示，公司管理层不应将所提条件视为可以谈判的事项。他还警告说，董事会的拒绝将带来他无法预见的后果。

以股份换取拨款

原告称，政府提出以英特尔约十分之一的股份为交换，解锁89亿美元的拨款。这些资金是获批给予该公司的政府拨款和合同的一部分，总额最高达110亿美元，其中包括拜登政府期间通过的《芯片与科学法案》框架下的资金。

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法庭文件引用了英特尔董事会会议纪要，其中指出，政府提出的经济条件对公司并不具有吸引力。不过，董事会最终同意了这项交易。此后，特朗普在其社交媒体上表示，美国获得并控制了英特尔10%的股份，且没有为这些股份付款。

英特尔的立场

英特尔的律师否认存在胁迫的说法。在要求驳回案件的动议中，他们表示，双方进行了谈判，而该协议使拨款能够立即获得，并在战略上协调了英特尔股东与美国政府的利益。

在达成这项安排之前，特朗普曾公开要求英特尔首席执行官陈立武辞职，理由是有报道称他此前投资过中国科技公司。陈立武于2025年8月11日与总统会面，并根据诉讼材料中提到的一封信，承诺剥离其在中国的资产，并将出售所得资金转入盲目信托。英特尔拒绝置评，白宫和商务部也未回应记者的问询。

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