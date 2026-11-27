У США адміністрація президента Дональда Трампа нібито вимагала від Intel передати уряду 10% акцій компанії, пов’язуючи це з доступом до мільярдів доларів уже обіцяної державної підтримки. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на документи, оприлюднені в межах позову акціонера проти ради директорів Intel.

Згідно з викладом позову, у серпні 2025 року юрист Міністерства торгівлі США Девід Шапіро під час розмови з фінансовим директором Intel заявив, що керівництву компанії не слід вважати запропоновані умови предметом переговорів. Він також попередив, що відмова ради директорів матиме наслідки, яких він не може передбачити.

Гранти в обмін на частку

Позивач стверджує, що адміністрація пропонувала розблокувати $8,9 млрд грантів в обмін на приблизно десяту частину акцій Intel. Ці кошти були частиною схвалених для компанії державних грантів і контрактів загальним обсягом до $11 млрд, зокрема в межах закону CHIPS and Science Act, ухваленого за адміністрації Джо Байдена.

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У судових документах наведено протокол засідання ради директорів Intel, де зазначено, що запропоновані адміністрацією економічні умови не були привабливими для компанії. Водночас рада зрештою погодилася на угоду. Після цього Трамп заявив у своїй соцмережі, що США отримали та контролюють 10% Intel, не заплативши за ці акції.

Позиція Intel

Юристи Intel заперечують версію про примус. У клопотанні про закриття справи вони заявили, що сторони вели переговори, а угода зробила гранти негайно доступними та стратегічно узгодила інтереси акціонерів Intel і уряду США.

Перед укладенням домовленості Трамп публічно вимагав відставки генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, посилаючись на повідомлення про його попередні інвестиції в китайські технологічні компанії. Тан зустрівся з президентом 11 серпня 2025 року та, згідно з листом, згаданим у матеріалах позову, пообіцяв відмовитися від активів у Китаї й передати кошти від їх продажу до сліпого трасту. Intel відмовилася від коментарів, а Білий дім і Міністерство торгівлі не відповіли на запити журналістів.

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