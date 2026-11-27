W USA administracja prezydenta Donalda Trumpa miała rzekomo żądać od Intela przekazania rządowi 10% akcji spółki, uzależniając od tego dostęp do miliardów dolarów już obiecanego wsparcia państwowego. Informuje o tym Ars Technica, powołując się na dokumenty ujawnione w ramach pozwu akcjonariusza przeciwko radzie dyrektorów Intela.

Zgodnie z opisem w pozwie, w sierpniu 2025 roku prawnik Departamentu Handlu USA David Shapiro podczas rozmowy z dyrektorem finansowym Intela oświadczył, że kierownictwo spółki nie powinno traktować proponowanych warunków jako podlegających negocjacjom. Ostrzegł również, że odmowa rady dyrektorów będzie miała konsekwencje, których nie jest w stanie przewidzieć.

Granty w zamian za udział

Powód twierdzi, że administracja zaproponowała odblokowanie grantów o wartości 8,9 mld dolarów w zamian za około jedną dziesiątą akcji Intela. Środki te były częścią zatwierdzonych dla spółki grantów państwowych i kontraktów o łącznej wartości do 11 mld dolarów, w tym w ramach ustawy CHIPS and Science Act przyjętej za administracji Joego Bidena.

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W dokumentach sądowych przytoczono protokół posiedzenia rady dyrektorów Intela, w którym wskazano, że warunki ekonomiczne zaproponowane przez administrację nie były atrakcyjne dla spółki. Rada ostatecznie zgodziła się jednak na transakcję. Następnie Trump oświadczył w swoim serwisie społecznościowym, że USA uzyskały i kontrolują 10% Intela, nie płacąc za te akcje.

Stanowisko Intela

Prawnicy Intela kwestionują wersję o przymusie. We wniosku o oddalenie sprawy stwierdzili, że strony prowadziły negocjacje, a umowa natychmiast udostępniła granty i strategicznie zharmonizowała interesy akcjonariuszy Intela oraz rządu USA.

Przed zawarciem porozumienia Trump publicznie zażądał rezygnacji dyrektora generalnego Intela Lip-Bu Tana, powołując się na doniesienia o jego wcześniejszych inwestycjach w chińskie spółki technologiczne. Tan spotkał się z prezydentem 11 sierpnia 2025 roku i, zgodnie z listem wspomnianym w materiałach pozwu, obiecał pozbyć się aktywów w Chinach oraz przekazać środki z ich sprzedaży do ślepego funduszu powierniczego. Intel odmówił komentarza, a Biały Dom i Departament Handlu nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy.

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