Amerykańska firma Uber zapewniła sobie 87,1% akcji berlińskiego serwisu dostaw jedzenia Delivery Hero. Oferta Ubera w wysokości 41,50 euro za akcję została przyjęta przez właścicieli 55,2% kapitału zakładowego Delivery Hero po zakończeniu drugiego okresu przyjmowania oferty.

Jak informuje Der Spiegel, przed rozpoczęciem wezwania do sprzedaży akcji Uber posiadał już 24,5% akcji spółki. Kolejny udział, odpowiadający 7,4% akcji, amerykańska firma zapewniła sobie za pośrednictwem pochodnych instrumentów finansowych, które można wymienić na akcje Delivery Hero.

Ponad 90% z uwzględnieniem instrumentów pochodnych

Oprócz pakietu 87,1% Uber posiada instrumenty pochodne typu Total Return Swaps na kolejne 4,2% akcji Delivery Hero. Instrumenty te zazwyczaj przewidują rozliczenie pieniężne, jednak strony uzgodniły również możliwość ich wymiany na akcje. W takim przypadku udział Ubera przekroczy 90%, co pozwoli amerykańskiej firmie wykupić pozostałych akcjonariuszy.

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Wartość przejęcia może sięgnąć 13 mld euro. Uber dąży do tego, by stać się największym serwisem dostaw jedzenia poza Chinami. Firma już realizuje dostawy posiłków z restauracji za pośrednictwem Uber Eats.

Transakcja wymaga zgody regulatorów

Sfinalizowanie przejęcia nadal zależy od zgody organów ochrony konkurencji. Do czasu uzyskania tej zgody akcjonariusze Delivery Hero nie otrzymają środków za swoje akcje. Aby uniknąć problemów antymonopolowych, Delivery Hero zgodziła się sprzedać działalność w 14 krajach nowojorskiemu inwestorowi SSW Partners za 1,4 mld euro. Uber udzieli SSW Partners pożyczki na pełną kwotę zakupu.

Uber liczy na sfinalizowanie transakcji w drugiej połowie 2027 roku. Dyrektor generalny firmy Dara Khosrowshahi oświadczył, że Uber jest zadowolony z szerokiego poparcia akcjonariuszy Delivery Hero. Zgodnie z warunkami porozumienia siedziba główna Delivery Hero pozostanie w Berlinie co najmniej do 2029 roku, a Uber zamierza utrzymać stabilne zatrudnienie w mieście i zainwestować w Niemczech do 2 mld euro.

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