Американская компания Uber обеспечила себе 87,1% акций берлинского сервиса доставки еды Delivery Hero. Предложение Uber в размере 41,50 евро за акцию приняли владельцы 55,2% уставного капитала Delivery Hero после завершения второго срока принятия оферты.

Как сообщает Der Spiegel, до начала тендерного предложения Uber уже владела 24,5% акций компании. Еще долю, эквивалентную 7,4% акций, американская компания обеспечила через производные финансовые инструменты, которые можно обменять на акции Delivery Hero.

Более 90% с учетом деривативов

Помимо пакета в 87,1%, Uber располагает деривативами типа Total Return Swaps еще на 4,2% акций Delivery Hero. Эти инструменты обычно предусматривают денежный расчет, однако стороны также согласовали возможность их обмена на акции. В таком случае доля Uber превысит 90%, что позволит американской компании вытеснить остальных акционеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стоимость приобретения может достичь 13 млрд евро. Uber стремится стать крупнейшим сервисом доставки еды за пределами Китая. Компания уже осуществляет доставку блюд из ресторанов через Uber Eats.

Сделка требует разрешения регуляторов

Завершение поглощения по-прежнему зависит от одобрения органов по защите конкуренции. До получения этого разрешения акционеры Delivery Hero не получат средства за свои акции. Во избежание антимонопольных проблем Delivery Hero согласилась продать бизнес в 14 странах нью-йоркскому инвестору SSW Partners за 1,4 млрд евро. Uber предоставит SSW Partners заем на полную сумму покупки.

Uber рассчитывает завершить сделку во второй половине 2027 года. Генеральный директор компании Дара Хосровшахи заявил, что Uber довольна широкой поддержкой акционеров Delivery Hero. Согласно условиям договоренности, штаб-квартира Delivery Hero останется в Берлине как минимум до 2029 года, а Uber намерена сохранять стабильную численность персонала в городе и инвестировать в Германии до 2 млрд евро.

Читай нас в