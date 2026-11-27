美国公司Uber已获得柏林食品配送服务Delivery Hero 87.1%的股份。在第二个要约接受期结束后，持有Delivery Hero 55.2%股本的股东接受了Uber每股41.50欧元的要约。

据《明镜周刊》报道，在Uber发起要约收购前，该公司已持有Delivery Hero 24.5%的股份。这家美国公司还通过可兑换为Delivery Hero股份的衍生金融工具，获得了相当于7.4%股份的权益。

计入衍生品后超过90%

除持有87.1%的股份外，Uber还持有涉及Delivery Hero另外4.2%股份的总回报互换（Total Return Swaps）衍生品。这些工具通常以现金结算，但双方也同意可将其兑换为股份。在这种情况下，Uber的持股比例将超过90%，从而使这家美国公司能够挤出其余股东。

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此次收购的价值可能达到130亿欧元。Uber力图成为中国以外最大的食品配送服务。该公司已通过Uber Eats配送餐厅餐食。

交易需要监管机构批准

收购的完成仍取决于竞争保护机构的批准。在获得该许可之前，Delivery Hero股东不会收到其股份的款项。为避免反垄断问题，Delivery Hero同意以14亿欧元向纽约投资者SSW Partners出售其在14个国家的业务。Uber将向SSW Partners提供覆盖全部收购金额的贷款。

Uber预计将在2027年下半年完成交易。该公司首席执行官达拉·科斯罗萨西表示，Uber对Delivery Hero股东的广泛支持感到满意。根据协议条款，Delivery Hero总部将至少在2029年前继续留在柏林，而Uber计划维持该市稳定的员工人数，并在德国投资至多20亿欧元。

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