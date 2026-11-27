土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安批准了土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯之间的防务协议，完成了安卡拉方面的批准程序。相关决定已在土耳其官方公报上公布。The National报道。

集体防务条约

土耳其议会一个月前批准了该协议。这份被称为《麦加防务协议》的文件于8月初在沙特麦加签署。该协议规定深化三国的军事合作，并以一项原则为基础：对任何一方的攻击将被视为对所有各方的攻击。

磋商的关键议题之一是也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动的袭击，特别是针对民用设施、机场和能源基础设施的袭击。上个月，土耳其和巴基斯坦同意向沙特阿拉伯提供军事力量和能力，已退役的巴基斯坦中将瑙曼·马哈茂德被任命为该联盟秘书长。

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伊斯兰堡会谈

在伊斯兰堡，三国代表在此前于伊斯坦布尔和利雅得举行磋商后，就细化协议机制举行了会议。土耳其外交部长哈坎·菲丹、国防部长亚沙尔·居莱尔以及总参谋长塞尔丘克·拜拉克塔罗卢将军参加了会议。

菲丹表示，土耳其已在防空、电子战和其他领域向沙特阿拉伯提供技术援助。据他称，尚未就土耳其军事人员在也门驻留作出决定。他还强调，部署部队并非自动进行，需要获得土耳其议会的单独授权。

巴基斯坦此前表示，根据与沙特阿拉伯现有的双边安排，其在利雅得部署了数量可观的兵力和资源。巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔还表示，至少还有六个国家有意加入该协议，但在该协议全面生效前无法这样做。

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