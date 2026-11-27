Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив оборонну угоду між Туреччиною, Пакистаном і Саудівською Аравією, завершивши процедуру її ратифікації Анкарою. Відповідне рішення опублікувала офіційна газета Туреччини. Про це повідомляє The National.

Пакт про колективну оборону

Турецький парламент ратифікував угоду місяцем раніше. Документ, відомий як Мекканська оборонна угода, підписали на початку серпня в саудівській Мецці. Він передбачає поглиблення військової співпраці трьох держав і ґрунтується на принципі, за яким напад на одного з учасників розглядається як напад на всіх.

Однією з ключових тем консультацій стали атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію, зокрема на цивільні об'єкти, аеропорти й енергетичну інфраструктуру. Минулого місяця Туреччина та Пакистан домовилися надати Саудівській Аравії військові сили та спроможності, а відставного пакистанського генерал-лейтенанта Наумана Махмуда призначили генеральним секретарем альянсу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори в Ісламабаді

В Ісламабаді представники трьох країн проводили зустрічі для деталізації механізмів угоди після попередніх консультацій у Стамбулі та Ер-Ріяді. У них брали участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, міністр оборони Яшар Гюлер і начальник Генерального штабу генерал Сельчук Байрактароглу.

Фідан заявляв, що Туреччина вже надає Саудівській Аравії технічну допомогу у сфері протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та інших напрямках. За його словами, рішення про присутність турецьких військових у Ємені не ухвалювали. Він також наголосив, що розгортання військ не є автоматичним і потребує окремого дозволу парламенту Туреччини.

Пакистан раніше повідомляв про наявність у Ер-Ріяді значної кількості своїх сил і ресурсів у межах чинних двосторонніх домовленостей із Саудівською Аравією. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар також заявляв, що щонайменше шість інших країн зацікавлені у приєднанні до угоди, але не зможуть цього зробити, доки вона повністю не запрацює.

Читай нас у