Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, завершив процедуру его ратификации Анкарой. Соответствующее решение было опубликовано в официальной газете Турции. Об этом сообщает The National.

Пакт о коллективной обороне

Турецкий парламент ратифицировал соглашение месяцем ранее. Документ, известный как Мекканское оборонное соглашение, был подписан в начале августа в саудовской Мекке. Он предусматривает углубление военного сотрудничества трех государств и основан на принципе, согласно которому нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.

Одной из ключевых тем консультаций стали атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию, в частности на гражданские объекты, аэропорты и энергетическую инфраструктуру. В прошлом месяце Турция и Пакистан договорились предоставить Саудовской Аравии военные силы и возможности, а отставной пакистанский генерал-лейтенант Науман Махмуд был назначен генеральным секретарем альянса.

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Переговоры в Исламабаде

В Исламабаде представители трех стран проводили встречи для детализации механизмов соглашения после предыдущих консультаций в Стамбуле и Эр-Рияде. В них участвовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба генерал Сельчук Байрактароглу.

Фидан заявлял, что Турция уже оказывает Саудовской Аравии техническую помощь в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и других направлениях. По его словам, решение о присутствии турецких военных в Йемене не принималось. Он также подчеркнул, что развертывание войск не является автоматическим и требует отдельного разрешения парламента Турции.

Пакистан ранее сообщал о наличии в Эр-Рияде значительного количества своих сил и ресурсов в рамках действующих двусторонних договоренностей с Саудовской Аравией. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также заявлял, что как минимум шесть других стран заинтересованы в присоединении к соглашению, но не смогут сделать этого, пока оно не заработает в полной мере.

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