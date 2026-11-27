В Испании 29 ноября состоятся досрочные парламентские выборы, которые могут завершить восьмилетнее пребывание премьер-министра Педро Санчеса у власти. Согласно финальному среднему показателю опросов El País, лидирует оппозиционная правоцентристская Народная партия (PP), которая может сформировать парламентское большинство вместе с ультраправой партией Vox.

Как сообщает CNBC, PP имела 31,4% поддержки, социалисты Санчеса — 29,1%, а Vox — 17,9%. Несколько прогнозов распределения мандатов давали PP и Vox более 176 мест, необходимых для большинства в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов. В случае вхождения Vox в правительство это станет первым случаем участия ультраправой партии в правительстве современной демократической Испании после смерти Франсиско Франко в 1975 году.

Жильё и инфляция

Одними из главных тем кампании стали жилищный кризис и стоимость жизни. Экономика Испании в третьем квартале выросла на 2,7% в годовом выражении, тогда как средний показатель еврозоны составил 1,3%. В то же время инфляция в октябре достигла 4,9%, а по предварительной оценке за ноябрь замедлилась до 4,1%.

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По данным Eurostat, цены на покупку жилья за десятилетие до второго квартала 2026 года почти удвоились. Еврокомиссия сообщала, что в 2025 году стоимость жилья росла почти втрое быстрее доходов домохозяйств. Социалисты предлагают усилить защиту арендаторов и направить поступления от банковского сбора на жилищные программы. PP обещает отменить закон о жилье 2023 года, включая ограничения арендной платы в отдельных районах, ускорить выдачу разрешений на строительство и снизить налоги для покупателей первого жилья младше 40 лет.

Отношения с США и НАТО

Педро Санчес во время кампании подчёркивал разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу расходов на оборону в НАТО, войны в Газе и отказа Испании разрешить американским силам использовать её базы для операций против Ирана. Во время спора о базах Трамп угрожал прекратить всю торговлю с Испанией.

Глава мадридского офиса Европейского совета по международным отношениям Карла Хоббс ожидает, что правительство во главе с PP будет стремиться к более тесным отношениям с Вашингтоном и согласовывать политику в отношении Китая с подходом ЕС. Обе партии поддерживают увеличение оборонных инвестиций, однако не взяли обязательств достичь целевого показателя НАТО — 5% ВВП на оборону. В то же время PP выступает за более тесную интеграцию с ЕС, тогда как Vox настаивает на большей самостоятельности от Европейского союза.

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