西班牙将于11月29日举行提前议会选举，这可能结束首相佩德罗·桑切斯长达八年的执政。根据《国家报》最终民调平均值，反对党的中右翼人民党（PP）领先，并可能与极右翼政党Vox共同组成议会多数派。

据CNBC报道，人民党的支持率为31.4%，桑切斯领导的社会党为29.1%，Vox为17.9%。多项席位预测显示，人民党和Vox将获得超过176个席位，这是在拥有350名议员的议会下院取得多数所需的席位数。如果Vox进入政府，这将是自弗朗西斯科·佛朗哥于1975年去世以来，极右翼政党首次参与现代民主西班牙政府。

住房与通胀

住房危机和生活成本成为竞选的主要议题之一。西班牙经济在第三季度同比增长2.7%，而欧元区平均水平为1.3%。与此同时，10月通胀率达到4.9%，根据11月初步估计，已放缓至4.1%。

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根据欧盟统计局数据，截至2026年第二季度的十年间，购房价格几乎翻了一番。欧盟委员会表示，2025年住房成本的上涨速度几乎是家庭收入增长速度的三倍。社会党提议加强对租户的保护，并将银行税收入用于住房项目。人民党承诺废除2023年住房法，包括取消特定地区的租金上限，加快发放建筑许可，并降低40岁以下首次购房者的税负。

与美国及北约的关系

佩德罗·桑切斯在竞选期间强调，他与美国总统唐纳德·特朗普在北约国防开支、加沙战争以及西班牙拒绝允许美军使用其基地开展针对伊朗的行动等问题上存在分歧。在有关基地的争端期间，特朗普威胁要停止与西班牙的全部贸易。

欧洲对外关系委员会马德里办公室主任卡拉·霍布斯预计，由人民党领导的政府将寻求与华盛顿建立更密切的关系，并使其对华政策与欧盟的方针保持一致。两党都支持增加国防投资，但尚未承诺实现北约将国防开支提高至国内生产总值5%的目标。与此同时，人民党支持与欧盟进一步一体化，而Vox则坚持从欧盟获得更大的独立性。

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