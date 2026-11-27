W Hiszpanii 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, które mogą zakończyć ośmioletnie sprawowanie władzy przez premiera Pedra Sáncheza. Według końcowej średniej sondażowej El País prowadzi opozycyjna centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która może utworzyć większość parlamentarną wraz ze skrajnie prawicową partią Vox.

Jak podaje CNBC, PP miała 31,4% poparcia, socjaliści Sáncheza — 29,1%, a Vox — 17,9%. Kilka prognoz dotyczących podziału mandatów dawało PP i Vox ponad 176 miejsc niezbędnych do uzyskania większości w niższej izbie parlamentu, liczącej 350 deputowanych. Jeśli Vox wejdzie do rządu, będzie to pierwszy przypadek udziału skrajnie prawicowej partii w rządzie współczesnej demokratycznej Hiszpanii od śmierci Francisco Franco w 1975 roku.

Mieszkania i inflacja

Kryzys mieszkaniowy i koszty życia były jednymi z głównych tematów kampanii. Gospodarka Hiszpanii wzrosła w trzecim kwartale o 2,7% rok do roku, podczas gdy średnia dla strefy euro wyniosła 1,3%. Jednocześnie inflacja w październiku sięgnęła 4,9%, a według wstępnego szacunku za listopad spowolniła do 4,1%.

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Według danych Eurostatu ceny zakupu mieszkań w dekadzie do drugiego kwartału 2026 roku niemal się podwoiły. Komisja Europejska informowała, że w 2025 roku koszty mieszkań rosły niemal trzykrotnie szybciej niż dochody gospodarstw domowych. Socjaliści proponują wzmocnienie ochrony najemców i przeznaczenie wpływów z opłaty bankowej na programy mieszkaniowe. PP obiecuje uchylić ustawę mieszkaniową z 2023 roku, w tym limity czynszów w niektórych obszarach, przyspieszyć wydawanie pozwoleń na budowę oraz obniżyć podatki dla osób poniżej 40. roku życia kupujących pierwsze mieszkanie.

Relacje z USA i NATO

Pedro Sánchez podczas kampanii podkreślał różnice zdań z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie wydatków obronnych w NATO, wojny w Gazie oraz odmowy Hiszpanii zezwolenia siłom amerykańskim na korzystanie z jej baz do operacji przeciwko Iranowi. Podczas sporu o bazy Trump groził wstrzymaniem całego handlu z Hiszpanią.

Carla Hobbs, szefowa madryckiego biura Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, oczekuje, że rząd kierowany przez PP będzie dążył do bliższych relacji z Waszyngtonem i dostosuje politykę wobec Chin do podejścia UE. Obie partie popierają zwiększenie inwestycji w obronność, lecz nie zobowiązały się do osiągnięcia celu NATO, czyli przeznaczania 5% PKB na obronę. Jednocześnie PP opowiada się za ściślejszą integracją z UE, podczas gdy Vox nalega na większą niezależność od Unii Europejskiej.

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