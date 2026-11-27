Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zatwierdził umowę obronną między Turcją, Pakistanem i Arabią Saudyjską, kończąc procedurę jej ratyfikacji przez Ankarę. Odpowiednią decyzję opublikowano w oficjalnym dzienniku Turcji. Informuje o tym The National.

Pakt o zbiorowej obronie

Turecki parlament ratyfikował umowę miesiąc wcześniej. Dokument, znany jako Mekkańska Umowa Obronna, został podpisany na początku sierpnia w saudyjskiej Mekce. Przewiduje on pogłębienie współpracy wojskowej trzech państw i opiera się na zasadzie, zgodnie z którą atak na jednego z uczestników jest uznawany za atak na wszystkich.

Jednym z kluczowych tematów konsultacji były ataki jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską, w tym na obiekty cywilne, lotniska i infrastrukturę energetyczną. W ubiegłym miesiącu Turcja i Pakistan uzgodniły zapewnienie Arabii Saudyjskiej sił wojskowych i zdolności, a emerytowany pakistański generał porucznik Nauman Mahmood został mianowany sekretarzem generalnym sojuszu.

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Rozmowy w Islamabadzie

W Islamabadzie przedstawiciele trzech krajów odbywali spotkania, aby doprecyzować mechanizmy umowy po wcześniejszych konsultacjach w Stambule i Rijadzie. Uczestniczyli w nich minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, minister obrony Yaşar Güler oraz szef Sztabu Generalnego generał Selçuk Bayraktaroğlu.

Fidan oświadczył, że Turcja już udziela Arabii Saudyjskiej pomocy technicznej w dziedzinie obrony powietrznej, walki elektronicznej i innych obszarach. Według niego nie podjęto decyzji o obecności tureckiego personelu wojskowego w Jemenie. Podkreślił również, że rozmieszczenie wojsk nie jest automatyczne i wymaga odrębnego zezwolenia tureckiego parlamentu.

Pakistan informował wcześniej o obecności w Rijadzie znacznej liczby swoich sił i zasobów w ramach obowiązujących dwustronnych porozumień z Arabią Saudyjską. Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar oświadczył również, że co najmniej sześć innych krajów jest zainteresowanych przystąpieniem do umowy, lecz nie będzie mogło tego zrobić, dopóki nie zacznie ona w pełni funkcjonować.

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