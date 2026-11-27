В США администрация президента Дональда Трампа якобы требовала от Intel передать правительству 10% акций компании, связывая это с доступом к миллиардам долларов уже обещанной государственной поддержки. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на документы, обнародованные в рамках иска акционера против совета директоров Intel.

Согласно изложению в иске, в августе 2025 года юрист Министерства торговли США Дэвид Шапиро в разговоре с финансовым директором Intel заявил, что руководству компании не следует считать предложенные условия предметом переговоров. Он также предупредил, что отказ совета директоров будет иметь последствия, которые он не может предвидеть.

Гранты в обмен на долю

Истец утверждает, что администрация предлагала разблокировать гранты на $8,9 млрд в обмен на примерно одну десятую акций Intel. Эти средства были частью одобренных для компании государственных грантов и контрактов общим объемом до $11 млрд, в том числе в рамках закона CHIPS and Science Act, принятого при администрации Джо Байдена.

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В судебных документах приведен протокол заседания совета директоров Intel, где указано, что предложенные администрацией экономические условия не были привлекательными для компании. Однако совет в итоге согласился на сделку. После этого Трамп заявил в своей соцсети, что США получили и контролируют 10% Intel, не заплатив за эти акции.

Позиция Intel

Юристы Intel оспаривают версию о принуждении. В ходатайстве о прекращении дела они заявили, что стороны вели переговоры, а соглашение сделало гранты немедленно доступными и стратегически согласовало интересы акционеров Intel и правительства США.

Перед заключением договоренности Трамп публично потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана, сославшись на сообщения о его предыдущих инвестициях в китайские технологические компании. Тан встретился с президентом 11 августа 2025 года и, согласно письму, упомянутому в материалах иска, пообещал отказаться от активов в Китае и передать средства от их продажи в слепой траст. Intel отказалась от комментариев, а Белый дом и Министерство торговли не ответили на запросы журналистов.

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