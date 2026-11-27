В Германии уровень безработицы среди людей с тяжелой инвалидностью в 2025 году составил 12%, тогда как годом ранее он равнялся 11,6%. В среднем за год работу искали почти 185 тысяч таких людей — более чем на 5% больше, чем в 2024 году, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Inklusionsbarometer Arbeit.

Показатель вырос до рекордного уровня

Авторы барометра, который готовят организация Aktion Mensch и Handelsblatt Research Institute, отметили, что число людей с тяжелой инвалидностью, искавших работу, стало наибольшим с начала публикации исследования в 2013 году. Ситуация продолжила ухудшаться: в октябре 2026 года безработными были зарегистрированы почти 193 тысячи людей с тяжелой инвалидностью, что примерно на 4% больше, чем годом ранее.

В Aktion Mensch главной причиной назвали слабую экономическую конъюнктуру. Представительница организации Кристина Маркс охарактеризовала это как очередной шаг назад для равноправного участия людей с инвалидностью на рынке труда.

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Часть работодателей не выполняет квоту

Работодатели, у которых в среднем имеется не менее 20 рабочих мест, обязаны трудоустраивать людей с тяжелой инвалидностью на 5% должностей. В 2024 году это требование касалось около 180 700 компаний и учреждений. Полностью квоту выполнили 39% из них, а как минимум частично — три четверти. В то же время примерно каждая четвертая компания не заполнила ни одного обязательного рабочего места.

Средняя квота трудоустройства людей с тяжелой инвалидностью в 2024 году незначительно выросла — с 4,41% до 4,45%. По данным Aktion Mensch, это обеспечили преимущественно государственные работодатели, где показатель составил 6,1%. В частном секторе он остался на уровне 4,2%. Отдельно издание отмечает, что в прошлом году работодатели подали почти 26 тысяч заявлений на разрешение уволить работников с тяжелой инвалидностью — более чем на 15% больше, чем годом ранее.

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