Федеральный суд Германии отклонил жалобу на содержание под стражей бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга. 80-летний Ханнинг находится под стражей после задержания в начале октября. О решении суда от 25 ноября сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя высшего уголовного суда страны.

Подозрения прокуратуры

В начале октября федеральная прокуратура Германии добилась задержания Ханнинга и его бывшего руководителя канцелярии Манфреда Д. Прокуратура подозревает их в том, что примерно в 2010 году они договорились: Манфред Д. за вознаграждение будет регулярно добывать для Ханнинга ценные сведения Федеральной разведывательной службы.

По версии следствия, Ханнинг мог использовать эти данные в коммерческих целях в своей консультационной деятельности. На момент предполагаемой договоренности он уже пять лет не возглавлял службу.

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Федеральная прокуратура подозревает Ханнинга в агентурной деятельности, шпионаже, который может представлять собой государственную измену, сборе государственных тайн и покушении на государственную измену. Он содержится под стражей на основании ордера Федерального суда.

Позиция защиты

Адвокат Ханнинга Леон Крузе до вынесения решения заявлял, что в жалобе оспорил наличие, по его мнению, достаточно весомого подозрения в совершении преступлений. Защита также отрицала наличие риска побега и считала содержание под стражей несоразмерным.

Ранее Крузе отверг обвинения федеральной прокуратуры. Он заявил, что дальнейшее расследование должно показать, что Ханнинг не передавал государственные тайны и не имел такого намерения. Адвокат также ссылался на возраст, состояние здоровья подзащитного и ожидаемую продолжительность производства.

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