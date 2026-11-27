Федеральний суд Німеччини відхилив скаргу на тримання під вартою колишнього президента Федеральної розвідувальної служби Німеччини Августа Ганнінга. 80-річний Ганнінг перебуває під вартою після затримання на початку жовтня. Ухвалу суду від 25 листопада повідомляє Der Spiegel з посиланням на речника найвищого кримінального суду країни.

Підозри прокуратури

На початку жовтня федеральна прокуратура Німеччини домоглася затримання Ганнінга та його колишнього керівника канцелярії Манфреда Д. Прокуратура підозрює їх у тому, що приблизно 2010 року вони домовилися: Манфред Д. за винагороду регулярно здобуватиме для Ганнінга цінні відомості Федеральної розвідувальної служби.

За версією слідства, Ганнінг міг використовувати ці дані з комерційною метою у своїй консультаційній діяльності. На час імовірної домовленості він уже п’ять років не очолював службу.

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Федеральна прокуратура підозрює Ганнінга в агентурній діяльності, шпигунстві, що може становити державну зраду, збиранні державних таємниць і замаху на державну зраду. Його утримують під вартою на підставі ордера Федерального суду.

Позиція захисту

Адвокат Ганнінга Леон Крузе до ухвалення рішення заявляв, що у скарзі оскаржив наявність, на його думку, достатньо вагомої підозри у вчиненні злочинів. Захист також заперечував існування ризику втечі та вважав тримання під вартою непропорційним.

Раніше Крузе відкинув закиди федеральної прокуратури. Він заявив, що подальше розслідування має показати, що Ганнінг не передавав державних таємниць і не мав такого наміру. Адвокат також посилався на вік, стан здоров’я підзахисного та очікувану тривалість провадження.

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