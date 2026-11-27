德国联邦法院驳回了德国联邦情报局前局长奥古斯特·汉宁对羁押提出的申诉。80岁的汉宁自10月初被拘留后一直被羁押。《明镜周刊》援引该国最高刑事法院发言人的话报道了法院11月25日的裁决。

检方的怀疑

10月初，德国联邦检察院促成了对汉宁及其前办公厅主任曼弗雷德·D的拘留。检方怀疑，他们约在2010年达成协议：曼弗雷德·D将定期为汉宁获取联邦情报局的有价值信息，并收取报酬。

根据调查人员的说法，汉宁可能在其咨询业务中将这些数据用于商业目的。在达成涉嫌协议时，他已不再领导该机构长达五年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联邦检察院怀疑汉宁从事特工活动、可能构成叛国罪的间谍活动、收集国家机密以及企图叛国。他依据联邦法院签发的逮捕令被羁押。

辩方立场

在裁决作出前，汉宁的律师莱昂·克鲁泽表示，他在申诉中质疑是否存在其认为足够有力的犯罪嫌疑。辩方还否认存在潜逃风险，并认为羁押不成比例。

此前，克鲁泽驳回了联邦检察院的指控。他表示，进一步调查应当显示，汉宁没有泄露国家机密，也没有这样的意图。律师还提及其当事人的年龄、健康状况以及诉讼程序的预计持续时间。

关注我们在