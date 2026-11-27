Federalny sąd Niemiec oddalił zażalenie na tymczasowe aresztowanie byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Hanninga. 80-letni Hanning pozostaje w areszcie od zatrzymania na początku października. O orzeczeniu sądu z 25 listopada poinformował Der Spiegel, powołując się na rzecznika najwyższego sądu karnego w kraju.

Podejrzenia prokuratury

Na początku października federalna prokuratura Niemiec doprowadziła do zatrzymania Hanninga i jego byłego szefa kancelarii Manfreda D. Prokuratura podejrzewa ich o to, że około 2010 roku zawarli porozumienie, zgodnie z którym Manfred D. miał regularnie zdobywać dla Hanninga cenne informacje Federalnej Służby Wywiadowczej w zamian za wynagrodzenie.

Według śledczych Hanning mógł wykorzystywać te dane w celach komercyjnych w swojej działalności konsultingowej. W czasie domniemanego porozumienia od pięciu lat nie kierował już służbą.

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Federalna prokuratura podejrzewa Hanninga o działalność agenturalną, szpiegostwo mogące stanowić zdradę stanu, gromadzenie tajemnic państwowych i usiłowanie zdrady stanu. Jest on przetrzymywany w areszcie na podstawie nakazu Federalnego Sądu.

Stanowisko obrony

Przed wydaniem orzeczenia adwokat Hanninga, Leon Kruse, oświadczył, że w zażaleniu zakwestionował istnienie, jego zdaniem, dostatecznie silnego podejrzenia popełnienia przestępstw. Obrona kwestionowała również istnienie ryzyka ucieczki i uznawała areszt za nieproporcjonalny.

Wcześniej Kruse odrzucił zarzuty federalnej prokuratury. Oświadczył, że dalsze śledztwo powinno wykazać, iż Hanning nie przekazywał tajemnic państwowych i nie miał takiego zamiaru. Adwokat powołał się również na wiek, stan zdrowia klienta i przewidywany czas trwania postępowania.

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