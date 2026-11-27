Francja zaproponowała Szwajcarii zaangażowanie jej firm w rozwój nowych zdolności francusko-włoskiego systemu obrony powietrznej SAMP/T NG. Bern rozważa ten system jako jedną z opcji obok izraelskiego Barak MX, informuje Anadolu Agency.

Partnerstwo przemysłowe

Francuska minister obrony Catherine Vautrin powiedziała w wywiadzie dla szwajcarskiej gazety Neue Zurcher Zeitung, że zakup powinien obejmować nie tylko kontrakt, lecz także pełnoprawne partnerstwo przemysłowe. Jak zaznaczyła, szwajcarski przemysł mógłby uczestniczyć w tworzeniu nowych zdolności systemu, w tym w integracji nowych sensorów.

Vautrin odmówiła ujawnienia szczegółów negocjacji dotyczących możliwości obsługi systemu bezpośrednio w Szwajcarii. Jednocześnie stwierdziła, że zakup SAMP/T NG pozwoliłby krajowi uzyskać niezbędne możliwości obsługi technicznej na własnym terytorium oraz zachować długoterminową autonomię operacyjną.

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Terminy dostaw

Według francuskiej minister konkretne propozycje dotyczące udziału szwajcarskich firm już istnieją. Wskazała również na ich obecną współpracę z firmami zbrojeniowymi MBDA i Thales.

Terminy dostaw będą zależały od daty złożenia zamówienia, zaznaczyła Vautrin. Jak powiedziała, obecne negocjacje mają na celu umożliwienie rozpoczęcia pierwszych dostaw już w 2029 roku. Francja może także rozważyć szkolenie szwajcarskiego personelu przez swoje siły powietrzne, jeśli Bern wystąpi z takim wnioskiem.

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