Франция предложила Швейцарии привлечь ее компании к разработке новых возможностей франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T NG. Берн рассматривает эту систему как один из вариантов наряду с израильской Barak MX, сообщает Anadolu Agency.

Промышленное партнерство

Министр обороны Франции Катрин Вотрен в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что закупка должна предусматривать не только контракт, но и полноценное промышленное партнерство. По ее словам, швейцарская промышленность может принять участие в создании новых возможностей системы, в частности в интеграции новых сенсоров.

Вотрен не стала раскрывать подробности переговоров о возможности обслуживания комплекса непосредственно в Швейцарии. Вместе с тем она сказала, что приобретение SAMP/T NG позволило бы стране получить необходимые возможности технического обслуживания на собственной территории и поддерживать долгосрочную оперативную автономию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сроки поставок

По словам французского министра, конкретные предложения относительно участия швейцарских компаний уже имеются. Она также указала на их действующее сотрудничество с оборонными компаниями MBDA и Thales.

Сроки поставок будут зависеть от даты оформления заказа, отметила Вотрен. По ее словам, текущие переговоры направлены на то, чтобы первые поставки могли начаться уже в 2029 году. Франция также может рассмотреть обучение швейцарского персонала силами своих ВВС, если Берн обратится с таким запросом.

Читай нас в