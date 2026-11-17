W Stanach Zjednoczonych indeks zmienności Cboe VIX, znany jako „indeks strachu” Wall Street, podczas sesji 17 listopada wzrósł o niemal pięć punktów i w szczytowym momencie osiągnął 27,7 pkt. Później pozostawał powyżej 26 pkt. Stało się to w związku z wyprzedażą akcji i aktywnym popytem traderów na ochronne opcje put na indeks S&P 500, informuje CNBC.

Popyt na ochronę przed spadkami

Stosunek wolumenu opcji put do opcji call na fundusz giełdowy SPDR S&P 500 ETF (SPY) osiągnął 1,5, czyli najwyższy poziom od pierwszego tygodnia kwietnia, według danych Barchart. VIX rósł przez cztery kolejne dni i od 16 października nie spadł poniżej 16 pkt.

Indeks S&P 500 spadł poniżej 7300 pkt, do najniższego poziomu od czerwca. Trzymiesięczny wskaźnik zmienności VIX3M na krótko wzrósł do maksimum od kwietnia. Jednocześnie Nasdaq 100 utrzymał się na poziomie listopadowego minimum, a VIX pozostawał poniżej maksimum z 5 listopada wynoszącego 28,4 pkt.

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Obawy wykraczają poza AI

Na nastroje inwestorów wpłynęły doniesienia o zakrojonych na szeroką skalę zakłóceniach technicznych, oczekiwania dotyczące raportu finansowego Nvidii oraz nadchodząca pierwsza oferta publiczna Anthropic. Opcje na akcje Nvidii wskazywały wówczas na możliwe wahanie ceny akcji o ponad 7% po publikacji wyników — największe od niemal dwóch lat.

Zmienność S&P 500 we wtorek wzrosła silniej niż Nasdaq 100. Eric Metz, dyrektor ds. inwestycji SpiderRock Advisors dla BlackRock, zaznaczył, że rynek wyceniał krótkoterminowy stres dla dużych spółek ogółem, choć obawy dotyczące sektora technologicznego również się utrzymywały.

Wśród spółek technologicznych najbardziej taniały akcje producentów oprogramowania. Wolumen handlu opcjami na fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF niemal czterokrotnie przekroczył średnią z 30 dni, a w przypadku Salesforce kontrakty put przeważały nad kontraktami call przy wolumenie handlu dwukrotnie wyższym od średniej.

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