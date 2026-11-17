Nowe międzynarodowe lotnisko Al Maktum w Dubaju w ZEA będzie testowane przez co najmniej rok przed przyjęciem pierwszych pasażerów. Pierwsza faza kompleksu ma zostać otwarta w 2032 roku. Informuje o tym The National, powołując się na dyrektora generalnego operatora Dubai Airports, Paula Griffithsa.

Program testów obejmie systemy obsługi bagażu, odprawy pasażerów, Wi-Fi oraz inne technologie lotniskowe. Według Griffithsa testy mają zapewnić pełną gotowość obiektu do rozpoczęcia obsługi pasażerów.

Budowa i przepustowość

Przy projekcie wartym około 35 mld dolarów pracuje już ponad 100 tys. osób. Rozpoczynają się tam prace palowe, a przygotowanie terenu nadal trwa. W sierpniu Dubai Airports poinformowało, że w tym roku zawarło kontrakty o wartości 13 mld dirhamów, czyli 3,53 mld dolarów, na budowę nowego terminalu.

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Po zakończeniu pierwszej fazy lotnisko będzie mogło obsługiwać 150 mln pasażerów rocznie. Docelowo jego przepustowość ma wzrosnąć do 260 mln pasażerów i 12 mln ton ładunków rocznie.

Przeniesienie operacji

Przejście z międzynarodowego lotniska w Dubaju do Al Maktum będzie odbywać się stopniowo: przez pewien czas oba lotniska będą działać równolegle. Griffiths nazwał ten proces szczególnie złożonym ze względu na skalę operacji, konieczność rekrutacji i szkolenia personelu oraz jednoczesne utrzymywanie działalności dwóch lotnisk.

Nowe lotnisko znajduje się około 70 kilometrów od obecnego lotniska w Dubaju, na południu miasta. Według szefa Dubai Airports dla pracowników sektora lotniczego, którzy obecnie mieszkają w Dubaju i Emiratach Północnych, trzeba będzie budować miasta bliżej Al Maktum.

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