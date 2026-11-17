Новый международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае, ОАЭ, будут тестировать не менее года перед приемом первых пассажиров. Первую очередь комплекса планируют открыть в 2032 году. Об этом сообщает The National со ссылкой на генерального директора оператора Dubai Airports Пола Гриффитса.

Программа испытаний охватит системы обработки багажа, регистрации пассажиров, Wi-Fi и другие аэропортовые технологии. По словам Гриффитса, тестирование должно обеспечить полную готовность объекта к началу обслуживания пассажиров.

Строительство и пропускная способность

На проекте стоимостью около 35 млрд долларов уже работают более 100 тысяч человек. Там начинают свайные работы, а подготовительные работы на площадке продолжаются. В августе Dubai Airports сообщала, что в этом году заключила контракты на 13 млрд дирхамов, или 3,53 млрд долларов, для строительства нового терминала.

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После завершения первой очереди аэропорт сможет обслуживать 150 млн пассажиров в год. В итоге его пропускная способность должна вырасти до 260 млн пассажиров и 12 млн тонн грузов ежегодно.

Перенос операций

Переход от международного аэропорта Дубая к Аль-Мактуму будет происходить постепенно: некоторое время оба аэропорта будут работать параллельно. Гриффитс назвал процесс особенно сложным из-за масштаба операций, необходимости набрать и обучить персонал и одновременно поддерживать работу двух аэропортов.

Новый аэропорт расположен примерно в 70 километрах от действующего аэропорта Дубая, на юге города. По словам руководителя Dubai Airports, для работников авиационного сектора, которые сейчас живут в Дубае и Северных эмиратах, нужно будет строить города ближе к Аль-Мактуму.

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