阿联酋迪拜新建的阿勒马克图姆国际机场将在接待首批乘客前进行至少一年的测试。该综合设施的一期计划于2032年启用。The National报道称，消息援引迪拜机场运营商Dubai Airports首席执行官保罗·格里菲思的话。

测试计划将涵盖行李处理系统、旅客值机、Wi-Fi及其他机场技术。格里菲思表示，测试旨在确保该设施为开始服务旅客做好充分准备。

建设与运力

这项价值约350亿美元的项目目前已有超过10万人参与建设。当地正在开始桩基工程，场地准备工作仍在继续。今年8月，Dubai Airports表示，其今年已签订价值130亿迪拉姆，即35.3亿美元的合同，用于建设新航站楼。

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一期工程完成后，该机场每年可服务1.5亿名旅客。最终，其吞吐能力预计将提高至每年2.6亿名旅客和1200万吨货物。

运营转移

从迪拜国际机场向阿勒马克图姆机场的过渡将逐步进行：两个机场将在一段时间内并行运营。格里菲思称，这一过程尤其复杂，原因包括运营规模、招聘和培训员工的需要，以及同时维持两座机场的运营。

新机场位于现有迪拜机场以南约70公里处。Dubai Airports负责人表示，对于目前居住在迪拜和北部酋长国的航空业员工，需要在更靠近阿勒马克图姆机场的地方建设城市。

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