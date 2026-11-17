在美国，被称为华尔街“恐慌指数”的Cboe VIX波动率指数在11月17日交易期间上涨近5点，峰值达到27.7点。随后该指数仍维持在26点以上。据CNBC报道，这发生在股票遭抛售、交易员积极买入标普500指数保护性看跌期权的背景下。

对下跌保护的需求

根据Barchart的数据，SPDR S&P 500 ETF（SPY）的看跌期权与看涨期权成交量之比达到1.5，为4月第一周以来的最高水平。VIX连续四天上涨，自10月16日以来未跌破16点。

标普500指数跌破7300点，降至6月以来的最低水平。三个月期波动率指标VIX3M一度升至4月以来的高点。与此同时，纳斯达克100指数维持在11月低点附近，而VIX仍低于11月5日创下的28.4点高位。

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担忧超出人工智能范围

大规模技术故障的报道、对英伟达财报的预期以及Anthropic即将进行的首次公开募股，都影响了投资者情绪。当时，英伟达期权显示，该公司股价在财报发布后可能波动超过7%，为近两年来最大幅度。

周二，标普500指数的波动率增幅超过纳斯达克100指数。SpiderRock Advisors为贝莱德服务的首席投资官埃里克·梅茨表示，市场正在计入大型公司整体面临的短期压力，尽管对科技行业的担忧也仍然存在。

在科技公司中，软件开发商的股价跌幅最大。iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的期权交易量接近30日平均水平的四倍；Salesforce的看跌期权合约成交量超过看涨期权合约，且总交易量为平均水平的两倍。

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