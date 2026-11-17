В США индекс волатильности Cboe VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, в ходе торгов 17 ноября вырос почти на пять пунктов и на пике достиг 27,7 пункта. Позже он оставался выше 26 пунктов. Это произошло на фоне распродажи акций и активного спроса трейдеров на защитные пут-опционы на индекс S&P 500, сообщает CNBC.

Спрос на защиту от падения

Соотношение объема пут- и колл-опционов на биржевой фонд SPDR S&P 500 ETF (SPY) достигло 1,5 — максимального уровня с первой недели апреля, по данным Barchart. VIX рос четыре дня подряд и с 16 октября не опускался ниже 16 пунктов.

Индекс S&P 500 опустился ниже 7300 пунктов, до минимального уровня с июня. Трехмесячный индикатор волатильности VIX3M кратковременно поднялся до максимума с апреля. В то же время Nasdaq 100 удержался на уровне ноябрьского минимума, а VIX оставался ниже максимума 5 ноября — 28,4 пункта.

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Опасения выходят за пределы ИИ

На настроения инвесторов повлияли сообщения о масштабных технических сбоях, ожидания финансового отчета Nvidia и предстоящее первичное публичное размещение акций Anthropic. Опционы на акции Nvidia в тот момент предполагали возможное колебание цены акций более чем на 7% после отчетности — самое большое почти за два года.

Волатильность S&P 500 во вторник выросла сильнее, чем Nasdaq 100. Главный инвестиционный директор SpiderRock Advisors для BlackRock Эрик Метц отметил, что рынок закладывал краткосрочный стресс для крупных компаний в целом, хотя обеспокоенность технологическим сектором также сохранялась.

Среди технологических компаний сильнее всего дешевели акции разработчиков программного обеспечения. Объем торгов опционами на фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF почти вчетверо превысил средний показатель за 30 дней, а у Salesforce пут-контракты преобладали над колл-контрактами при объеме торгов, вдвое превышающем средний.

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