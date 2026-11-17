Армия США запустила инициативу Manufacturing Rodeo для испытаний малых ударных беспилотников и проверки устойчивости американских цепочек поставок в сжатые сроки. Успешные системы после испытаний могут получить контрактные опционы с фиксированной ценой на масштабирование производства до 10 тысяч дронов.

Требования к дронам

Армия ищет различные беспилотные системы Group 1 одноразового ударного применения. Они должны наносить точные удары, действовать в условиях противодействия, использовать коммерческие кинетические и некинетические полезные нагрузки и иметь открытую архитектуру систем.

Как сообщает Breaking Defense, в запросе армии программу назвали не теоретическим исследованием, а практическим прототипированием и промышленным стресс-тестом. Его цель — оценить характеристики платформ и надежность внутренних цепочек поставок при ограниченных сроках.

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Испытания и производство

Готовые дроны должны соревноваться на третьем мероприятии Drone Dominance Gauntlet в марте. Во время тестирования системы будут проходить сложные полосы препятствий, работать в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и выполнять задачи с целевыми комплексами.

На этапе масштабирования сборку дронов планируют перевести на совместные производственные линии поставщиков и правительства. Эти линии также будут проверять по сценариям смоделированных перебоев поставок, блокирования доступа к сырью и других препятствий.

Инициативу впервые анонсировал в октябре исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле. По замыслу армии, программа должна выявить слабые места цепочек поставок и проверить способность США массово производить доступные автономные системы в случае длительной чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.

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