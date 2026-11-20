Турция заявила об инвестиционных договоренностях и финансовых планах на общую сумму более $26 млрд, объявленных во время климатической конференции COP31 в Анталье. Среди них — предварительное соглашение с Китаем по возобновляемой энергетике на $15 млрд, а также соглашения о финансировании с банками развития на $5,1 млрд, сообщает Cyprus Mail.

Турция принимает конференцию с 9 ноября в средиземноморской Анталье. Страна также сообщила о договоренностях с Саудовской Аравией и Канадой. Значительная часть объявленных соглашений касается чистой энергетики.

Договоренности для энергетического перехода

Наблюдатели считают, что эти договоренности, многие из которых связаны с чистой энергетикой, могут способствовать достижению турецких климатических целей. В частности, речь идет о расширении электрификации для сокращения выбросов от ископаемого топлива.

Руководитель China Climate Hub при Asia Society Policy Institute Ли Шо отметил, что страны-хозяйки климатических конференций должны использовать такие мероприятия как платформу для привлечения инвестиций. Старшая исследовательница аналитического центра E3G Ойку Сенлен заявила, что договоренности соответствуют траектории энергетического перехода Турции и могут помочь ей способствовать достижению сильного итогового соглашения COP31.

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Климатические переговоры буксуют

В то же время делегатам из более чем 190 стран сложно достичь более широкого международного соглашения о сокращении глобальных выбросов. Среди ключевых разногласий — климатическое финансирование, которое должно помочь беднейшим и наиболее уязвимым справиться с последствиями потепления.

Из последнего проекта итогового соглашения переговорщики удалили любое упоминание о постепенном сокращении использования ископаемого топлива. Хотя конференция должна была завершиться в пятницу, климатические саммиты ООН ранее неоднократно длились дольше запланированного срока.

Параллельно с переговорами в Анталье проходит выставка для крупных компаний и стартапов. Турецкие Harves Technology и Liaqua сообщили об интересе к их продукции со стороны потенциальных инвесторов, дистрибьюторов, чиновников и кредиторов из разных стран.

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