ООН выразила обеспокоенность ударами коалиции во главе с Саудовской Аравией по йеменскому порту Ходейда на Красном море. Организация предупредила, что дальнейшая военная эскалация может поставить под угрозу жизненно важные маршруты поставок гуманитарной помощи, сообщает The National.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил в Нью-Йорке, что организация следит не только за ударами по Ходейде, но и за военными операциями в районах Саны, Саады и Таиза, а также за атаками хуситов на Саудовскую Аравию. По его словам, ООН глубоко обеспокоена продолжающейся военной эскалацией в Йемене и вокруг него.

Удары по порту и заявления сторон

Коалиция, воюющая против йеменских хуситов, 20 ноября нанесла удары по Ходейде и другим целям в рамках «специальной операции». Она заявила, что операция была направлена против предполагаемой контрабанды оружия в этом районе и стала ответом на неоднократные атаки беспилотников и ракет по Саудовской Аравии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддерживаемые Ираном хуситы пригрозили ответными ударами по Джидде и другим портам на Красном море в случае атаки на Ходейду. Группировка также заявила авиакомпаниям, что воздушное пространство Саудовской Аравии является опасным, и угрожала финансовому району Эр-Рияда и электростанции в Аль-Шукайке.

Призыв сохранить работу портов

В ООН подчеркнули, что порты Йемена на Красном море должны оставаться работоспособными, поскольку миллионы людей зависят от поступления через них предметов первой необходимости. Организация призвала все стороны выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, в частности не направлять атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры и принимать постоянные меры для защиты гражданского населения.

ООН также повторила, что военного решения конфликта не существует, и призвала стороны найти путь к возобновлению политических переговоров.

Читай нас в