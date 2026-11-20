ONZ wyraziła zaniepokojenie atakami koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej na jemeński port Hudajda nad Morzem Czerwonym. Organizacja ostrzegła, że dalsza eskalacja militarna może zagrozić kluczowym szlakom dostaw pomocy humanitarnej, informuje The National.

Zastępca rzecznika sekretarza generalnego ONZ Farhan Haq oświadczył w Nowym Jorku, że organizacja monitoruje nie tylko ataki na Hudajdę, lecz także operacje wojskowe w rejonach Sany, Saady i Taiz, a także ataki Huti na Arabię Saudyjską. Jak powiedział, ONZ jest głęboko zaniepokojona trwającą eskalacją militarną w Jemenie i wokół niego.

Ataki na port i oświadczenia stron

Koalicja walcząca z jemeńskimi Huti 20 listopada przeprowadziła ataki na Hudajdę i inne cele w ramach „specjalnej operacji”. Oświadczyła, że operacja była wymierzona w domniemany przemyt broni w tym rejonie i stanowiła odpowiedź na wielokrotne ataki dronów i rakiet na Arabię Saudyjską.

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Wspierani przez Iran Huti zagrozili odwetowymi atakami na Dżuddę i inne porty nad Morzem Czerwonym w przypadku ataku na Hudajdę. Grupa przekazała również liniom lotniczym, że przestrzeń powietrzna Arabii Saudyjskiej jest niebezpieczna, oraz zagroziła dzielnicy finansowej Rijadu i elektrowni w Al-Szukajk.

Apel o utrzymanie działania portów

ONZ podkreśliła, że jemeńskie porty nad Morzem Czerwonym muszą pozostać operacyjne, ponieważ miliony ludzi zależą od dostaw podstawowych towarów docierających przez te porty. Organizacja wezwała wszystkie strony do wypełniania zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym do nieskierowywania ataków przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej oraz do podejmowania stałych działań na rzecz ochrony ludności cywilnej.

ONZ ponownie podkreśliła również, że konflikt nie ma rozwiązania militarnego, i wezwała strony do znalezienia drogi do wznowienia negocjacji politycznych.

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