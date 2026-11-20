联合国对沙特阿拉伯领导的联军袭击也门红海港口荷台达表示关切。该组织警告称，进一步的军事升级可能危及至关重要的人道主义援助供应路线，据《The National》报道。

联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在纽约表示，联合国不仅在关注对荷台达的袭击，也在关注萨那、萨达和塔伊兹地区的军事行动，以及胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击。他表示，联合国对也门及其周边持续的军事升级深感担忧。

对港口的袭击及各方声明

与也门胡塞武装作战的联军于11月20日作为“特别行动”的一部分，对荷台达及其他目标发动了袭击。联军表示，该行动旨在打击该地区涉嫌武器走私活动，并且是对沙特阿拉伯多次遭受无人机和导弹袭击的回应。

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伊朗支持的胡塞武装威胁称，若荷台达遭到袭击，将对吉达和其他红海港口发动报复性打击。该组织还告知航空公司，沙特阿拉伯领空危险，并威胁利雅得金融区和舒盖格的一座发电站。

呼吁保持港口运作

联合国强调，也门红海港口必须保持运作，因为数百万人依赖通过这些港口运入的基本必需品。该组织呼吁各方履行国际人道法义务，包括不对平民和民用基础设施发动袭击，并持续采取措施保护平民。

联合国还重申，冲突不存在军事解决方案，并呼吁各方找到恢复政治谈判的途径。

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