伊拉克和土耳其在巴格达讨论了为在2027年初奠基并启动Development Road运输走廊建设所做的准备。伊拉克总理阿里·扎伊迪会见了土耳其交通和基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉洛卢。据The National报道。

铁路和港口

会谈还涉及交通、贸易和投资领域的双边合作。扎伊迪强调了该项目对伊拉克和土耳其的重要性，尤其是其铁路部分。他指示启动旧线路的工作，预计将在不到一年内完成，同时建设新线路。

伊拉克政府还计划增加大法奥港海运泊位的数量和吞吐能力。这将使该港为新走廊预计的商业运输量做好准备。

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通往欧洲的路线

Development Road也被称为“陆上运河”，预计将从海湾沿岸巴士拉的大法奥港延伸约1200公里，直至土耳其边境的菲什哈布尔-奥瓦柯伊口岸。此后，该路线将接入土耳其的铁路和公路网络，通往地中海港口梅尔辛，并进一步延伸至欧洲。

该项目价值170亿至200亿美元，包括一条复线铁路、多车道公路、工业和物流中心、内陆港、通信电缆以及沿线新城。根据技术规划，客运列车最高时速可达300公里，货运列车最高时速可达140公里。

伊拉克官员表示，通过该走廊向欧洲运输货物约需25天，而经由苏伊士运河则需36天。项目第一阶段计划于2028年完成，后续阶段计划分别于2033年和2050年完成。与此同时，融资仍是关键问题：土耳其提出了一项机制，根据该机制，将以伊拉克石油换取铁路建设。

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