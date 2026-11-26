在德国，MaRe Boote公司35岁的负责人马文·R.被怀疑向非法将移民经英吉利海峡运送至英国的网络供应充气船、发动机和救生衣。据Tagesschau报道，今年5月，他依据法国逮捕令在北莱茵-威斯特法伦州被拘留。

法国司法部门怀疑这名企业家参与犯罪团伙，并协助有组织团伙非法偷运人员。里尔检察院确认，已对一名“德国企业家”发出欧洲逮捕令。根据调查，马文·R.可能在数年间向控制海峡偷运活动的团伙供应价值数十万欧元的设备。

29%的记录在案偷运中使用相关设备

根据英国安全部门的一份机密评估，2026年前四个月所有记录在案的英吉利海峡偷运中，有29%使用了MaRe Boote设备。根据记者消息来源的估计，这可能涉及数千名被运送至英国的人员。

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德国联邦警察内部消息人士表示，该公司可能至少自2021年以来一直向非法偷运网络供应船只。法国调查人员还在考虑以过失致人死亡罪起诉这名企业家：根据调查，自2024年12月至2026年初，涉及MaRe Boote产品的事故至少造成4人死亡。

信使被拘留及引渡

5月初，法国执法人员在法国北部海岸附近拘留了两名德国人。他们的汽车和拖车中有一艘充气船和一台发动机，汽车车门上带有MaRe Boote标志。被拘留者称，他们受马文·R.指示，曾4至6次向法国运送海上设备，并且知道这些设备将被用于何处。同月，他们因包括协助非法入境在内的罪名，分别被判处一年和一年半监禁。

马文·R.没有就记者针对相关嫌疑提出的详细问题清单作出实质性回应。今年4月，他在接受金融部门讯问时表示，自己不知道买家如何使用所售商品，但并未排除这些商品可能被用于“见不得光的勾当”。目前，这名企业家在受限制的情况下保持自由，而哈姆高等地方法院已就其未来被引渡至法国作出决定。由于法国的诉讼程序，德国针对其涉嫌协助非法偷运人员的调查已暂时中止。

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