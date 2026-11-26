W Niemczech 35-letni szef firmy MaRe Boote, Marvin R., jest podejrzewany o dostarczanie pontonów, silników i kamizelek ratunkowych siatkom, które nielegalnie przewożą migrantów przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. W maju został zatrzymany w Nadrenii Północnej-Westfalii na podstawie francuskiego nakazu aresztowania, informuje Tagesschau.

Francuski wymiar sprawiedliwości podejrzewa przedsiębiorcę o udział w związku przestępczym oraz pomocnictwo w zorganizowanym, grupowym nielegalnym przemycie ludzi. Prokuratura w Lille potwierdziła istnienie europejskiego nakazu aresztowania „niemieckiego przedsiębiorcy”. Według śledztwa Marvin R. mógł przez kilka lat dostarczać sprzęt o wartości setek tysięcy euro grupom kontrolującym przeprawy przez cieśninę.

Sprzęt w 29% odnotowanych przepraw

Zgodnie z poufną oceną brytyjskich służb bezpieczeństwa sprzęt MaRe Boote był wykorzystywany w 29% wszystkich odnotowanych przepraw przez kanał La Manche w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku. Według źródeł dziennikarzy mogło to dotyczyć kilku tysięcy osób przetransportowanych do Zjednoczonego Królestwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Źródła w niemieckiej Policji Federalnej podały, że firma mogła dostarczać łodzie siatkom nielegalnego przemytu co najmniej od 2021 roku. Francuscy śledczy rozważają również postawienie przedsiębiorcy zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci: według ustaleń śledztwa w incydentach z udziałem produktów MaRe Boote od grudnia 2024 roku do początku 2026 roku zginęły co najmniej cztery osoby.

Zatrzymanie kurierów i ekstradycja

Na początku maja francuscy funkcjonariusze zatrzymali dwóch Niemców w pobliżu północnego wybrzeża Francji. W ich samochodzie i przyczepie znajdowały się ponton i silnik, a na drzwiach auta widniało logo MaRe Boote. Zatrzymani oświadczyli, że na polecenie Marvina R. cztery do sześciu razy dostarczali sprzęt morski do Francji i wiedzieli, do czego zostanie użyty. W tym samym miesiącu zostali skazani na rok oraz półtora roku pozbawienia wolności, między innymi za ułatwianie nielegalnego wjazdu.

Marvin R. nie odpowiedział merytorycznie na szczegółową listę pytań dziennikarzy dotyczącą podejrzeń. Podczas przesłuchania przez służby finansowe w kwietniu oświadczył, że nie wie, jak nabywcy wykorzystują sprzedany towar, choć nie wykluczył, że może on służyć do „mrocznych spraw”. Przedsiębiorca obecnie przebywa na wolności z ograniczeniami, a Wyższy Sąd Krajowy w Hamm podjął decyzję o jego przyszłej ekstradycji do Francji. Niemieckie śledztwo w sprawie domniemanego pomocnictwa w nielegalnym przemycie ludzi zostało tymczasowo zawieszone z powodu francuskiego postępowania.

Czytaj nas na