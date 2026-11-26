В Германии 35-летнего руководителя компании MaRe Boote Марвина Р. подозревают в поставках надувных лодок, моторов и спасательных жилетов сетям, незаконно переправляющим мигрантов через Ла-Манш в Великобританию. В мае его задержали в Северном Рейне-Вестфалии на основании французского ордера на арест, сообщает Tagesschau.

Французское правосудие подозревает предпринимателя в участии в преступном объединении и пособничестве в организованной группой незаконной переправке людей. Прокуратура Лилля подтвердила наличие европейского ордера на арест «немецкого предпринимателя». По данным следствия, Марвин Р. в течение нескольких лет мог поставлять оборудование стоимостью в сотни тысяч евро группировкам, контролирующим переправы через пролив.

Оборудование в 29% зафиксированных переправ

Согласно конфиденциальной оценке британских служб безопасности, оборудование MaRe Boote использовалось в 29% всех зафиксированных переправ через Ла-Манш в первые четыре месяца 2026 года. По оценке источников журналистов, это могло касаться нескольких тысяч людей, переправленных в Соединенное Королевство.

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Из кругов Федеральной полиции Германии сообщили, что компания могла поставлять лодки сетям незаконной переправки как минимум с 2021 года. Французские следователи также рассматривают возможность предъявления предпринимателю обвинения в причинении смерти по неосторожности: по данным расследования, в результате инцидентов с продукцией MaRe Boote с декабря 2024 года до начала 2026 года погибли как минимум четыре человека.

Задержание курьеров и экстрадиция

В начале мая французские правоохранители задержали двух немцев недалеко от северного побережья Франции. В их автомобиле и прицепе находились надувная лодка и мотор, а на двери машины был логотип MaRe Boote. Задержанные заявили, что по поручению Марвина Р. четыре-шесть раз доставляли морское оборудование во Францию и знали, для чего оно будет использоваться. В том же месяце их приговорили к одному году и полутора годам лишения свободы, в том числе за содействие незаконному въезду.

Марвин Р. не ответил по существу на подробный перечень вопросов журналистов относительно подозрений. Во время допроса финансовыми службами в апреле он заявил, что не знает, как покупатели используют проданный товар, хотя не исключил, что с его помощью могут совершать «темные дела». Сейчас предприниматель находится на свободе с ограничениями, а Высший земельный суд Хамма принял решение о его будущей экстрадиции во Францию. Немецкое расследование по поводу предполагаемого содействия незаконной переправке людей временно приостановили из-за французского производства.

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